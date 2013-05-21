《交易视点》基本面偏弱降低中国信用债市场风险--中信证券

路透北京5月21日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，虽然监管风暴升级的趋势仍在持续，但对市场边际影响已明显趋于下降，而二季度经济基本面可能仍将维持相对较弱水平，这对信用债市场可能将提供相对有利的支撑。

财税上缴带来的资金紧张及股市阶段性上行等因素可能小幅推升市场收益率，但难现趋势性调整，若收益率因资金面等因素上行可能带来一定交易性机会。

**资金面维持基本平衡，短券配置价值仍较高**

自年初以来外汇占款连续处于较高水平，这在一定程度上解释了年初以来资金面相对宽松的原因，但持续处于高位的外汇占款也使得央行在公开市场操作加大了对冲操作，央票的重启也在一定程度说明了这一点。

短期来看，由升值预期带来的较高规模外汇占款可能仍将对资金面形成一定利好，但央行在公开市场的对冲操作可能仍将对市场预期形成不利影响，加之财政存款上升的压力，资金面可能将维持基本平衡的状况，短融等短端产品收益率难有明显上升，其配置价值仍然较高。

**债市趋势不改，资金面等可能带来交易机会**

上周初，受工业增加值增速低于预期等因素影响，中期票据收益率趋于下行，之后因市场对于政策放松的预期、股市上扬以及资金面趋于紧张等因素，收益率在后半周转而上行；

从未来趋势看，虽然对于市场机构及交易行为监管升级的趋势仍然持续，但边际上对于市场的影响力已经明显趋于下降，经济基本面的变化对于市场的影响逐渐上升，上周因经济数据偏弱带动的市场走强也说明了这一点；

短期来看，在宏观经济政策未有明显转向的基础上，二季度经济基本面可能仍将维持相对较弱的水平，同时总需求疲软有利于通货膨胀维持相对较低水平。

因此整体来看，宏观基本面对于市场可能将提供相对有利的支撑，虽然因财政存款引致的资金面趋紧以及股市阶段性上行等因素可能带来市场收益率的小幅回升，但出现趋势性调整的概率较低，同时需要关注收益率因资金面等因素上行可能带来一定的交易性机会。

**城投债与中票维持联动走势**

同样受较弱经济数据推动，上周城投债市场表现较为强势，7年提前还本的中西部地级城投债回落至6.00-6.05%的水平，较前一周下行逾10BP，与AA中票利差小幅收窄；

作为国内债券市场收益率相对较高的品种，城投债是商业银行理财等投资者较为青睐的选择。

目前来看，这一需求可能仍将持续稳定，而从供给看，4月份957号文出台后，供给逐渐恢复正常可能仍需一定之间。

因此供求存在一定的失衡，同时在基本面相对偏弱的环境下，短期内城投债市场所面临的市场风险同样相对较低，收益率将与中票市场维持联动走势。

**个券点金**

上周共有91只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1307.3亿元；

短融和超短融中，我们推荐13南电SCP004、13华能SCP003、13大唐集SCP002、13华能集CP001、13东风SCP001、13五矿SCP007、13中铝SCP001、13豫投资CP002、13镇城投CP001、13统众CP002、13浙商集CP001、13天山水泥CP002等；

中票中，我们推荐13电科院MTN1、13飞乐音响MTN1、13川电力MTN1、13川电力MTN2、13嘉公路MTN1、13常交通MTN1、13广汇MTN2、13重港MTN1、13九龙江MTN1等；

私募票据中，我们推荐13合建投PPN002；企业债和公司债中，我们推荐13渝城投债。(完)