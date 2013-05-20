中国债市：3-5年信用债收益率估值续小跌，其余变动不大--交易商协会

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透上海5月20日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，其中3-5年期品种估值继续小跌，幅度在1-3个基点(bp)之间；一年及七年以上品种则变化微弱，多持平或仅波动1bp。
数据并显示，五年期品种AA以上中高评级品种估值跌幅稍大，为2-3个bp；而在短期资金面趋紧的背景下，一年期AA+以上评级品种品种估值小幅走高，但幅度有限，均为1个bp。
交易商协会日前表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。
此前银行间市场发行的短融和中票等利率，基本都是在交易商协会确定的估值上加点。不过消息人士1月末透露，交易商协会于2月起被取消估值的指导底价功能。 现有估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者，数量不超过22家。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况: 发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 3.96 +1 4.27 -2 4.51 -2 4.89 0
AAA 4.07 +1 4.42 -1 4.76 -2 5.11 -1
AA+ 4.26 +1 4.72 -2 5.05 -2 5.65 -1
AA 4.44 0 5.03 -1 5.55 -3 6.18 -1
AA- 4.87 0 5.82 -1 6.60 -1 7.84 0
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) -----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.08 0 5.34 0 5.65 0 5.86 0
AAA 5.35 0 5.66 -1 5.96 0 6.26 0
AA+ 5.95 0 6.31 0 6.60 0 6.91 0
AA 6.64 0 6.96 0 7.25 0 7.70 0
AA- 8.33 0 8.62 -1 8.93 0 9.19 0
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(here) (发稿 边竞/康熙泽; 审校 曾祥进)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。