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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 15:54 BJT

新兴汇市：泰铢受经济数据疲弱打压触及近三个月低位，坡元反弹

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 日圆                    102.57      103.21     +0.62    -15.38    86.79
 坡元                    1.2544      1.2592     +0.38    -2.59     1.2219
 台币                    30.042      30.060     +0.06    -3.02     29.136
 韩元                    1116.64     1116.40    -0.02    -4.12     1070.60
 泰铢                    29.83       29.78      -0.17    +2.61     30.61
 菲律宾披索              41.18       41.20      +0.05    -0.32     41.05
 印尼卢比                9755.00     9753.00    -0.02    -1.28     9630.00
 印度卢比                55.00       54.88      -0.22    -0.02     54.99
 马币                    3.0185      3.0220     +0.12    +1.31     3.0580
 人民币                  6.1400      6.1419     +0.03    +1.47     6.2303
 (完)
        
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 (编译 李婷仪/张若琪 审校 隋芬/杜明霞)
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