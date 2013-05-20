《交易视点》中国债市本周资金面是主要问题，收益率上行概率较大--广发银行

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透上海5月20日 - 中国广发银行发布最新的银行间市场周报预期，本周资金面偏紧，R007(七天回购利率)维持在3.0%以上；预计公开市场将实现净投放。债券短端收益率继续承受抛压，长端方面，由于不会出现实质宽松的政策，例如降息或降准，因此利率上行概率较大。
IRS(利率互换)方面，短端上行动力较强，长端如果没有实质宽松政策落地的话，利率上行概率会很大。建议交易资金可趁资金收紧时买入3年期国债，回避5年国债，长端仓位不宜过重。
**本周主要问题在资金面**
上周债券和IRS收益率变动明显受到资金状况的影响。债券短端如3年以下品种抛盘更多，长端稳定；IRS同样是短端利率上行明显，长端仅小幅上涨。上周资金供给前松后紧，转变较快，主要受到财政存款变动的影响。上半周R007一度跌至2.8%以下，但市场对资金收紧的预期不改，IRS短端小幅下行后即稳住。随后资金收紧，带动短端利率上行。基本面在集中的数据发布后开始进入平静期，对中长端品种影响不大。
本周市场面临的主要问题集中在资金面上，预计紧张状况会持续。短端债券的利率会继续保持在高位。资金面问题会持续一段时间，收益率曲线将保持在目前的平坦状态。我们认为如果没有实质性宽松的货币政策出台，长端利率很难下行，反而有上涨风险。甚至在宽松政策出台后，收益率小幅下行后即出现反弹。因为目前市场对中长端利率水平的位置判断已经预期到政策会放松，或经济数据明显变差。从预期出现到政策落地，间隔的时间越长，刺激力度越小，收益率下行幅度就越小
上周资金面由松到紧，R007反弹至3.30%以上。虽然央票重启，但发行量只有440亿，市场的紧张心态缓和不少。不过28天正回购量达到920亿，最终实现净回笼350亿。目前看还是28天为主，3个月为辅。在接下来的一段时间，资金面并不宽松，预计公开市场会小幅净投放。本周公开市场到期1580亿，我们认为央票很难放量，目前二级市场已经成交至2.95%，出现折价，而28天正回购也会适度减少，以缓解资金紧张状况。
**收益率上行概率较大**
上周二级市场成交活跃。利率债短端收益率小幅上涨，3个月央票已经出现折价，3年国债收益率上行至3.05%。而中端保持平稳，5年国债收益率稳定在3.10%，7年国债稳定在3.32%，国债曲线在5年的位置明显平坦化。因此虽然市场预期资金面收紧利空短端，但不乏买盘，可以看出市场认为资金紧张只是阶段性的，并且未来的公开市场到期较多会有帮助。我们预计本周短端仍将承受抛压，长端在没有宽松政策落地的前提下将保持稳定。
上周IRS成交也保持活跃。不过repo IRS短端明显没有跟随回购利率的波动而波动，全周上下波幅在5bp以内，长端则缓慢上涨3bp，维持在3.50%附近。本周repo IRS短端将在3.30%附近波动，上方offer在3.30%位置很强。除非资金面异常紧张，否则很难有效打破这个位置。长端不确定性很大，同样市场对宽松政策的预期较强，没有实质宽松政策落地的话，利率上行概率会很大。
综上所述，我们对本周的判断如下：资金面偏紧，R007维持在3.0%以上；预计公开市场将实现净投放。债券短端收益率继续承受抛压，长端方面，我们认为不会出现实质宽松的政策，例如降息或降准，因此利率上行概率较大。IRS利率短端上行动力较强，长端如果没有实质宽松政策落地的话，利率上行概率会很大。我们建议交易资金可趁资金收紧时买入3年期国债，回避5年国债，长端仓位不宜过重。(完)
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