《交易视点》中国债市本周资金面是主要问题，收益率上行概率较大--广发银行

路透上海5月20日 - 中国广发银行发布最新的银行间市场周报预期，本周资金面偏紧，R007(七天回购利率)维持在3.0%以上；预计公开市场将实现净投放。债券短端收益率继续承受抛压，长端方面，由于不会出现实质宽松的政策，例如降息或降准，因此利率上行概率较大。

IRS(利率互换)方面，短端上行动力较强，长端如果没有实质宽松政策落地的话，利率上行概率会很大。建议交易资金可趁资金收紧时买入3年期国债，回避5年国债，长端仓位不宜过重。

**本周主要问题在资金面**

上周债券和IRS收益率变动明显受到资金状况的影响。债券短端如3年以下品种抛盘更多，长端稳定；IRS同样是短端利率上行明显，长端仅小幅上涨。上周资金供给前松后紧，转变较快，主要受到财政存款变动的影响。上半周R007一度跌至2.8%以下，但市场对资金收紧的预期不改，IRS短端小幅下行后即稳住。随后资金收紧，带动短端利率上行。基本面在集中的数据发布后开始进入平静期，对中长端品种影响不大。

本周市场面临的主要问题集中在资金面上，预计紧张状况会持续。短端债券的利率会继续保持在高位。资金面问题会持续一段时间，收益率曲线将保持在目前的平坦状态。我们认为如果没有实质性宽松的货币政策出台，长端利率很难下行，反而有上涨风险。甚至在宽松政策出台后，收益率小幅下行后即出现反弹。因为目前市场对中长端利率水平的位置判断已经预期到政策会放松，或经济数据明显变差。从预期出现到政策落地，间隔的时间越长，刺激力度越小，收益率下行幅度就越小

上周资金面由松到紧，R007反弹至3.30%以上。虽然央票重启，但发行量只有440亿，市场的紧张心态缓和不少。不过28天正回购量达到920亿，最终实现净回笼350亿。目前看还是28天为主，3个月为辅。在接下来的一段时间，资金面并不宽松，预计公开市场会小幅净投放。本周公开市场到期1580亿，我们认为央票很难放量，目前二级市场已经成交至2.95%，出现折价，而28天正回购也会适度减少，以缓解资金紧张状况。

**收益率上行概率较大**

上周二级市场成交活跃。利率债短端收益率小幅上涨，3个月央票已经出现折价，3年国债收益率上行至3.05%。而中端保持平稳，5年国债收益率稳定在3.10%，7年国债稳定在3.32%，国债曲线在5年的位置明显平坦化。因此虽然市场预期资金面收紧利空短端，但不乏买盘，可以看出市场认为资金紧张只是阶段性的，并且未来的公开市场到期较多会有帮助。我们预计本周短端仍将承受抛压，长端在没有宽松政策落地的前提下将保持稳定。

上周IRS成交也保持活跃。不过repo IRS短端明显没有跟随回购利率的波动而波动，全周上下波幅在5bp以内，长端则缓慢上涨3bp，维持在3.50%附近。本周repo IRS短端将在3.30%附近波动，上方offer在3.30%位置很强。除非资金面异常紧张，否则很难有效打破这个位置。长端不确定性很大，同样市场对宽松政策的预期较强，没有实质宽松政策落地的话，利率上行概率会很大。

综上所述，我们对本周的判断如下：资金面偏紧，R007维持在3.0%以上；预计公开市场将实现净投放。债券短端收益率继续承受抛压，长端方面，我们认为不会出现实质宽松的政策，例如降息或降准，因此利率上行概率较大。IRS利率短端上行动力较强，长端如果没有实质宽松政策落地的话，利率上行概率会很大。我们建议交易资金可趁资金收紧时买入3年期国债，回避5年国债，长端仓位不宜过重。(完)