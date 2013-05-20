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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 16:00 BJT

台湾债市：五年公债殖利率收高，市场忧心贝南克国会证词不利债市

* 短线台债殖利率仍将随美债高档震荡
    * 台债气氛偏空，银行买盘略有松动
    * 五年券殖利率主交投暂看0.93-0.98%

    路透台北5月20日 - 由于美国5月消费者信心提振，打压市场对避险资产的胃纳，台湾
五年期公债102/2 殖利率周一随美债收高，结束连两日收跌。部分市场人士忧
心美联储主席贝南克周三在国会的证词陈述恐对债市不利，料短线台债将随美债高档震荡。
  
    
    交易员认为，美国指标10年期公债殖利率再度向上盘坚，台债市场气氛偏空，原本逢弹
承接的银行端买盘今日略有松动，甚至部份转为调节手上部位，令102/2殖利率开高走高，
料明日102/2殖利率主交投区间暂看在0.93-0.98%。
    
    “ 台债最近就是跟着美债晃来晃去。”一位证券商交易员说。 
    
    交易员指出，明天台债后市仍将延续今日稍晚美债表现，若美国10年期公债殖利率在2%
前止稳的话，102/2殖利率将在0.93-0.98%间盘整，但若突破新高的话，102/2殖利率则不排
除向上测试1%。  
   
    美国公债价格上周五下跌，此前数据显示5月美国消费者变得更为乐观，且一领先指标
直指未来美国经济成长，上周五公布的一项调查显示，美国5月初消费者信心反弹至约六年
高位，因美国人对其财务状况及经济前景更乐观，特别是较高收入的家庭。10年期公债收益
率 攀高至1.957%，30年期公债 收益率则收高至3.17%。   
 
   
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     +4.64     0.9590   0.9215-0.9616     291.0
     10     102/6                     +4.36     1.2928   1.2750-1.2928      42.0
 
    就筹码面分析，银行交易员表示，由于10年期公债新券将于6月初展开公开发行前交易
，以及贝南克国会证词陈述恐对债市不利，此皆成为多方的压力，令今日银行端买盘较为薄
弱，致使102/2殖利率收在今日相对高点。
    
    台湾股市       周一大致收在平盘，微幅上涨0.11%收报8,377.05点，外资及陆资今日
在台股买超35.41亿台币，连续18个交易日买超累计1,206.55亿。                交易员
认为，520行情并未发酵，对台债暂无影响。
         
    本周主要数据与国际事件包括周一台湾经济部公布外销订单、美国芝加哥联邦储备银行
总裁埃文斯及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯皆要发表演说；周二日本央行召开为期两天
的政策委员会会议(连续两日)及澳洲央行公布5月货币政策会议记录；周三台湾主计总处公
布4月季调失业率及美联储公布4月30日-5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录、日本
央行总裁黑田东彦召开记者会、美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就经济前景发表证
词陈述；周四台湾经济部公布4月工业生产指数及周五台湾主计总处公布第一季经济成长率
。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                       1.8296
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.2928
          5       102/2                       0.9590
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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