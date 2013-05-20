台湾债市：五年公债殖利率收高，市场忧心贝南克国会证词不利债市

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
* 短线台债殖利率仍将随美债高档震荡 * 台债气氛偏空，银行买盘略有松动 * 五年券殖利率主交投暂看0.93-0.98% 路透台北5月20日 - 由于美国5月消费者信心提振，打压市场对避险资产的胃纳，台湾 五年期公债102/2 殖利率周一随美债收高，结束连两日收跌。部分市场人士忧 心美联储主席贝南克周三在国会的证词陈述恐对债市不利，料短线台债将随美债高档震荡。 交易员认为，美国指标10年期公债殖利率再度向上盘坚，台债市场气氛偏空，原本逢弹 承接的银行端买盘今日略有松动，甚至部份转为调节手上部位，令102/2殖利率开高走高， 料明日102/2殖利率主交投区间暂看在0.93-0.98%。 “ 台债最近就是跟着美债晃来晃去。”一位证券商交易员说。 交易员指出，明天台债后市仍将延续今日稍晚美债表现，若美国10年期公债殖利率在2% 前止稳的话，102/2殖利率将在0.93-0.98%间盘整，但若突破新高的话，102/2殖利率则不排 除向上测试1%。 美国公债价格上周五下跌，此前数据显示5月美国消费者变得更为乐观，且一领先指标 直指未来美国经济成长，上周五公布的一项调查显示，美国5月初消费者信心反弹至约六年 高位，因美国人对其财务状况及经济前景更乐观，特别是较高收入的家庭。10年期公债收益 率 攀高至1.957%，30年期公债 收益率则收高至3.17%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +4.64 0.9590 0.9215-0.9616 291.0 10 102/6 +4.36 1.2928 1.2750-1.2928 42.0 就筹码面分析，银行交易员表示，由于10年期公债新券将于6月初展开公开发行前交易 ，以及贝南克国会证词陈述恐对债市不利，此皆成为多方的压力，令今日银行端买盘较为薄 弱，致使102/2殖利率收在今日相对高点。 台湾股市 周一大致收在平盘，微幅上涨0.11%收报8,377.05点，外资及陆资今日 在台股买超35.41亿台币，连续18个交易日买超累计1,206.55亿。 交易员 认为，520行情并未发酵，对台债暂无影响。 本周主要数据与国际事件包括周一台湾经济部公布外销订单、美国芝加哥联邦储备银行 总裁埃文斯及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯皆要发表演说；周二日本央行召开为期两天 的政策委员会会议(连续两日)及澳洲央行公布5月货币政策会议记录；周三台湾主计总处公 布4月季调失业率及美联储公布4月30日-5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录、日本 央行总裁黑田东彦召开记者会、美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就经济前景发表证 词陈述；周四台湾经济部公布4月工业生产指数及周五台湾主计总处公布第一季经济成长率 。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8296 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2928 5 102/2 0.9590 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。