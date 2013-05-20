台湾债市：五年公债殖利率收高，市场忧心贝南克国会证词不利债市

* 短线台债殖利率仍将随美债高档震荡 * 台债气氛偏空，银行买盘略有松动 * 五年券殖利率主交投暂看0.93-0.98% 路透台北5月20日 - 由于美国5月消费者信心提振，打压市场对避险资产的胃纳，台湾 五年期公债102/2 殖利率周一随美债收高，结束连两日收跌。部分市场人士忧 心美联储主席贝南克周三在国会的证词陈述恐对债市不利，料短线台债将随美债高档震荡。 交易员认为，美国指标10年期公债殖利率再度向上盘坚，台债市场气氛偏空，原本逢弹 承接的银行端买盘今日略有松动，甚至部份转为调节手上部位，令102/2殖利率开高走高， 料明日102/2殖利率主交投区间暂看在0.93-0.98%。 “ 台债最近就是跟着美债晃来晃去。”一位证券商交易员说。 交易员指出，明天台债后市仍将延续今日稍晚美债表现，若美国10年期公债殖利率在2% 前止稳的话，102/2殖利率将在0.93-0.98%间盘整，但若突破新高的话，102/2殖利率则不排 除向上测试1%。 美国公债价格上周五下跌，此前数据显示5月美国消费者变得更为乐观，且一领先指标 直指未来美国经济成长，上周五公布的一项调查显示，美国5月初消费者信心反弹至约六年 高位，因美国人对其财务状况及经济前景更乐观，特别是较高收入的家庭。10年期公债收益 率 攀高至1.957%，30年期公债 收益率则收高至3.17%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +4.64 0.9590 0.9215-0.9616 291.0 10 102/6 +4.36 1.2928 1.2750-1.2928 42.0 就筹码面分析，银行交易员表示，由于10年期公债新券将于6月初展开公开发行前交易 ，以及贝南克国会证词陈述恐对债市不利，此皆成为多方的压力，令今日银行端买盘较为薄 弱，致使102/2殖利率收在今日相对高点。 台湾股市 周一大致收在平盘，微幅上涨0.11%收报8,377.05点，外资及陆资今日 在台股买超35.41亿台币，连续18个交易日买超累计1,206.55亿。 交易员 认为，520行情并未发酵，对台债暂无影响。 本周主要数据与国际事件包括周一台湾经济部公布外销订单、美国芝加哥联邦储备银行 总裁埃文斯及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯皆要发表演说；周二日本央行召开为期两天 的政策委员会会议(连续两日)及澳洲央行公布5月货币政策会议记录；周三台湾主计总处公 布4月季调失业率及美联储公布4月30日-5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录、日本 央行总裁黑田东彦召开记者会、美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就经济前景发表证 词陈述；周四台湾经济部公布4月工业生产指数及周五台湾主计总处公布第一季经济成长率 。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8296 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2928 5 102/2 0.9590 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)