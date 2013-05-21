背景资料：中国财税体制重要变迁

路透北京5月21日 - 中国将财税体制改革列为2013年深化经济体制改革重点工作之一。回首过去60多年时间，中国财税体制经历了从“统收统支”到“分灶吃饭”、再到“分税制”的三大历史性变革，其中尤以1994年分税制改革影响最为深刻。

以下为1950年以来中国财税体制重要变迁一览：

一）1994年起迈入“分税制”时代

为进一步理顺中央与地方间的财政分配关系，1992年下半年开始在部分地区实行分税制改革试点。国务院于1993年12月发布《关于实行分税制财政管理体制的决定》，决定自1994年1月1日起在全国推行。

本轮改革按照中央与地方政府事权划分，合理确定各级财政的支出范围，并根据事权和财权相结合原则，将税种统一划分为中央税、地方税、以及中央地方共享税，其中国内第一大税种的增值税由中央和地方按照75：25分成。如此一来，中央取得了更大的财源，为国家基本建设提供了资金，但同时也迫使地方走上“土地财政”之路，为近十年房价暴涨、社会矛盾激化等问题埋下祸根。

二）1980年代改为“分灶吃饭”的财政包干制

针对“统收统支”财政管理体制特别是“统得过死”的弊端，中国开始探索实行“分级包干”（又称“分灶吃饭”）的财政包干制。1980年2月，国务院发布《关于实行“划分收支，分级包干”财政管理体制暂行规定》，明确划分中央和地方财政收支范围，地方以收定支，自求平衡，包干使用。

本轮改革调整和改革了中央与地方的财政分配关系，扩大了地方财权，增强了地方财力，明确了各级财政的权限和责任。但同时也导致中央财政收入占全国财政收入的比重持续下降，中央财政赤字增加；一些经济发展较快的地区认为上交比例过高，不利于调动地方积极性；一些地区财政收入下降，收支矛盾突出。

三）1950年代建立“统收统支”的集权型财政体制

新中国成立以后，国民经济进入全面恢复时期，财政经济工作被摆上了重要位置。1950年3月，政务院（国务院的前身）颁布《关于统一国家财政经济工作的决定》、《关于统一管理1950年度财政收支的决定》，核心内容就是把财政收支权集中于中央。(完)