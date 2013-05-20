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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 16:23 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2862    1.2838     +0.19     -2.52    1.3194
 美元/日圆                     102.55    103.18     -0.61    +18.23     86.74
 欧元/日圆                     131.88    132.46     -0.44    +15.22    114.46
 美元/瑞郎                     0.9690    0.9723     -0.34     +5.84    0.9155
 英镑/美元                     1.5199    1.5169     +0.20     -6.47    1.6251
 美元/加元                     1.0276    1.0276     +0.00     +3.58    0.9921
 澳元/美元                     0.9772    0.9723     +0.50     -5.98    1.0393
 新西兰元/美                   0.8129    0.8063     +0.82     -1.86    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    100.200   100.320     -0.12    +11.17    90.130
 新西兰元/日                   83.350    83.190     +0.19    -40.81   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     155.84    156.51     -0.43    +10.67    140.82
 澳元/新西兰                   1.2014    1.2053     -0.32     -4.19    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 于春红/洪曦; 审校 张明钧)
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