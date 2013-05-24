《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(5月20日-24日)中国重要财经新闻： **经济/政策**

--中国国务院总理李克强在瑞士《新苏黎世报》发表署名文章，称今后五年，中国将进口10万亿美元左右的商品，对外投资规模将达到5,000亿美元。

--接近政府的消息人士表示，中国城镇化支出6.5万亿(兆)美元的计划正遭遇波折，因高层领导人担忧再一次的大规模支出可能会推高地方债务并吹大地产泡沫。

--内需疲软加上海外经济复苏反复，推动汇丰中国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值续降至49.6，创七个月最低位，上月终值为50.4；其中新订单指数亦再度跌至50下方，从上月的51.2滑落到49.5，为去年9月以来最低水准。

--发电量是衡量宏观经济运行的一个重要指标。中国国家能源局日前公布，4月全社会用电量同比增长6.8%，较上月有明显提升。但前四个月整体来看增速仍低于去年全年水平，表明经济下行压力仍然存在。

--中国财政部表示，今年1-4月全国国有及国有控股企业累计实现利润总额6,891.3亿元，同比增长5.3%，增速较1-3月的7.7%继续放缓。 --中国人民银行研究局局长纪志宏表示，从就业和物价形势看，目前经济增速仍在合理区间。而保持适宜的经济增速，是推进新一轮大规模改革的重要基础和条件，当前的经济增长环境为改革开启了时间窗口。

--中国酝酿已久的房产税试点扩容今年或有实质性进展。中国证券报引述消息人士透露，继上海、重庆试点房产税征收后，今年有望新增数个城市进行房产税试点；新增试点城市执行方案与标准将因地制宜，预计主要针对增量征收。

--中国在去年中欧峰会提议加深双方在多个领域的联系，而这份战略文件就是欧盟的回应。今年预计在秋天召开的中欧峰会可能会就这份草案文件达成共识。

--中国社会科学院发布产业竞争力报告称，2012年中国产品的国际市场份额和贸易竞争力指数稳中略升，2013年中国产业竞争力仍将处于上升阶段。

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--前海”在获得两家内地银行的进驻之后，最近迎来了外资银行的青睐。深圳商报援引深圳银监局的批示称，近日批准东亚银行（中国）有限公司和恒生银行（中国）有限公司于深圳筹建深圳前海支行。这也意味着，前海深港现代服务业合作区获得了首批外资银行的入住。

--两位消息人士透露，中国国债登记结算有限责任公司下发通知要求，不得通过第三方过券方式，逃避“同一金融机构法人债券账户之间不得进行债券交易结算”的规定。中债登这份落款日期为周四的通知并称，一旦发现有逃避监管的行为发生，将通知相关成员进行反向退回结算，并上报人民银行。

--中国银行间市场各主管机构继续扎紧着违规交易的“篱笆”，推进债市“阳光化”。多位知情人士周二对路透表示，银行间市场交易商协会周一召开主承销商讨论会，进一步严格规范债务融资工具发行方式，要求簿记建档更加公开透明，并鼓励未来多用招标类方式。

--今年3月成立的中国铁路总公司有望在年中前获得今年铁道债发行的“通行证”。中国证券报报导称，国家发改委有望在6月底前，批复中国铁路总公司今年总额1,500亿元人民币的铁道债（企业债）发行。

--推进利率市场化是中国改革的必然方向。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示，今年下半年或最迟明年贷款利率下限或取消。

--在今年4月出台分类审核企业债发行政策后，中国国家发改委日前下发通知，将主要针对“从严审核类”和“适当控制规模和节奏类”发债申请企业进行专项核查工作，旨在防范系统性和区域性风险。

--21世纪经济报 道引述知情人士透露，截至5月21日(周二)工行 、农行 等四大国有银行当月新增人民币贷款2,330亿元；预计5月信贷将回升至9,000亿元左右。

--据香港联交所的权益披露资料显示，新加坡主权基金淡马锡 于周二，即高盛 出售工商银行 持股翌日，以每股5.5港元增持2.8亿股工行H股，涉资15.4亿港元。

--中国最大的证券公司--中信证券 公告称，拟受让无锡市国联发展集团转让的华夏基金管理有限公司10%的股权，总价不超20亿元人民币，具体交易价格以最终摘牌价格为准。

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--中国工业和信息化部发布民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)，提出到2020年，民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元人民币。

--中国国家粮食局宣布，2013年计划收购油菜籽500万吨用于临时存储，挂牌收购价格为每斤2.55元人民币，较去年略涨。

--中国棉花协会公布月报称，2013年棉花面积下降已成定局。从目前看，今年气象条件与常年基本相当，棉花生产开局较好。而国际经济形势虽没有明显好转，但逐步趋于稳定，部分地区需求有所恢复，纺织行业已渡过最困难时期。

--中国国家发展和改革委员会公告称，今年国内主要产区的小麦最低收购价为每市斤1.12元人民币。这较去年1.02元的标准提高0.10元。

--中国国家发改委近期发布通知称，将进一步降低农产品生产流通环节电价，以缓解相关企业成本上升压力，并促进农产品终端市场价格稳定。 --中国钢铁工业协会称，4月钢材消费进入旺季，但受需求增长低于预期、钢铁产能释放较快以及库存压力较大等因素影响，钢价呈持续下降走势；后期市场需求虽会有所上升，但供大于求状况难以扭转，钢价回升动力不足。 --中国国家发改委宣布，将从5月24日起，启动本年度国家第二批食糖临时收储计划，收储数量30万吨，收储基础价格为每吨6,100元。