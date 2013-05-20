韩国汇市：韩元因美元走强而收低，韩债受全球股市上扬打击

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
“由于美元在全球范围内走强，(美元/韩元汇率方面的)交投情绪偏于上档，不过今天的商业美元供应超出需求，”一名当地银行的交易员称。
在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克本周稍晚做证词陈述之前，交易员持谨慎态度。部分投资者臆测美联储可能会在今年的某个时候削减量化宽松计划。
韩债市场方面，公债收益率(殖利率)全线上涨，因全球股价扬升，盖住了固定收益资产的光芒。五年期公债收益率 上升4个基点至2.69%。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,116.8 1,116.4
日圆/韩元 10.8897/989 10.9036/096
韩国公债期货 * 106.76 106.90
五年期公债收益率 2.69% 2.65%
三年期公债收益率 2.60% 2.56%
韩国综合股价指数 1,982.43 1,986.81
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/王翔琼; 审校 隋芬/王洋)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。