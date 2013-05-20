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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 16:14 BJT

韩国汇市：韩元因美元走强而收低，韩债受全球股市上扬打击

“由于美元在全球范围内走强，(美元/韩元汇率方面的)交投情绪偏于上档，不过今天的商业美元供应超出需求，”一名当地银行的交易员称。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克本周稍晚做证词陈述之前，交易员持谨慎态度。部分投资者臆测美联储可能会在今年的某个时候削减量化宽松计划。

韩债市场方面，公债收益率(殖利率)全线上涨，因全球股价扬升，盖住了固定收益资产的光芒。五年期公债收益率 上升4个基点至2.69%。

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,116.8 1,116.4

日圆/韩元 10.8897/989 10.9036/096

韩国公债期货 * 106.76 106.90

五年期公债收益率 2.69% 2.65%

三年期公债收益率 2.60% 2.56%

韩国综合股价指数 1,982.43 1,986.81

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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