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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 16:30 BJT

香港股市：收涨1.8%，至2月初以来最高

中资地产股还受到周六出炉的数据的提振。数据显示，4月70个大中城市新建住宅平均销售价格同比升幅创两年来最大，但环比涨幅低于3月。

0800GMT时，腾讯控股 大涨6.3%，再创纪录收盘高位，延续上周三公布强劲季报后的涨势。该股价升越300港元；根据汤森路透StarMine，追踪该股的34位分析师给出的平均目标价290.90港元。(完)
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