亚洲橡胶：欧洲汽车销量增长提振TOCOM期胶走高，但限于290日圆附近

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
“与一些交易人士预期相悖的是，围绕需求的乐观情绪没有持续太久，”Fujitomi Co的分析师Toshitaka Tazawa谈到欧洲汽车销售时称。
他表示，“失望情绪引发的卖盘压制了顶部，因为市场主要在290日圆下方徘徊。”
另一个利空因素是周一日圆兑美元从上周尾段所及四年半低位反弹。
东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>结算价报每公斤289.5日圆，较上交易日收盘价上涨1.7日圆，此前一度高见292.5日圆，此为5月14日以来盘中最高位。
上海期交所主力期胶 上涨245元人民币，报每吨20,510元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤252.2美分，下跌1.9美分。
泰国市场周一因公共假期休市。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/王翔琼; 审校 隋芬/许娜)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。