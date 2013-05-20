亚洲橡胶：欧洲汽车销量增长提振TOCOM期胶走高，但限于290日圆附近

“与一些交易人士预期相悖的是，围绕需求的乐观情绪没有持续太久，”Fujitomi Co的分析师Toshitaka Tazawa谈到欧洲汽车销售时称。

他表示，“失望情绪引发的卖盘压制了顶部，因为市场主要在290日圆下方徘徊。”

另一个利空因素是周一日圆兑美元从上周尾段所及四年半低位反弹。

东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>结算价报每公斤289.5日圆，较上交易日收盘价上涨1.7日圆，此前一度高见292.5日圆，此为5月14日以来盘中最高位。

上海期交所主力期胶 上涨245元人民币，报每吨20,510元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤252.2美分，下跌1.9美分。

泰国市场周一因公共假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/王翔琼; 审校 隋芬/许娜)