中港个股: 交通银行公告称牛锡明升任该行董事长

路透香港5月20日 - 中国大型金融机构的高层人事变动又有新进展。以资产计中国第五大银行--交通银行 周一公告称，董事会已选举牛锡明为该行董事长。原任董事长胡怀邦已于4月15日辞任。

刊登在港交所网站的公告称，该行董事会于周一决议，并委任牛锡明为该行董事会战略委员会主任委员。上述任命还待中国银监会核准。牛锡明此前担任交行副董事长、行长。

牛锡明自2009年12月起任交行行长，此前供职于工商银行 多年，有着丰富的商业银行管理经验。路透此前消息称，现任中央汇金公司总经理彭纯将出任交通银行行长。在入主汇金之前，彭纯是交行管理层中的第一副行长，同时担任交行执行董事，市场普遍评价，两位老交行的新搭档，会实现交行高管更替的平稳过渡。