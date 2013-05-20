中港个股: 交通银行公告称牛锡明升任该行董事长

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透香港5月20日 - 中国大型金融机构的高层人事变动又有新进展。以资产计中国第五大银行--交通银行 周一公告称，董事会已选举牛锡明为该行董事长。原任董事长胡怀邦已于4月15日辞任。
刊登在港交所网站的公告称，该行董事会于周一决议，并委任牛锡明为该行董事会战略委员会主任委员。上述任命还待中国银监会核准。牛锡明此前担任交行副董事长、行长。
牛锡明自2009年12月起任交行行长，此前供职于工商银行 多年，有着丰富的商业银行管理经验。路透此前消息称，现任中央汇金公司总经理彭纯将出任交通银行行长。在入主汇金之前，彭纯是交行管理层中的第一副行长，同时担任交行执行董事，市场普遍评价，两位老交行的新搭档，会实现交行高管更替的平稳过渡。
交行今年度首季实现净利177亿元人民币，同比增长11.5%。截至3月末，该行资本充足率为13.67%，核心资本充足为10.97%，分别较上年末下降0.4和0.27个百分点。(完) (记者 赵红梅；审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。