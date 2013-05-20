更新版1-中国汇市：人民币小幅收高，中间价逆势微涨强化升值预期

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
(新增评论和收盘报价) * 人民币收盘微涨 * 隔夜美元升向近三年峰值 * 中间价微涨强化升值预期 * 客盘结购汇走势趋于平衡引发关注 路透北京5月20日 - 人民币兑美元即期 周一微幅收升。有关美联储将在今年 结束资产购买计划的臆测升温，扶助推动美元兑一篮子货币升向近三年峰值，但人民币中间 价仍升值一个点，进一步强化了市场升值预期。 上海一家银行交易员表示，“不过升值空间还有多少，我们心里也没底。” 亦有交易员称，汇率改革在即，人民币中间价走势经常出乎市场意料，难以据此判断央 行在人民币预期管理中的意图，而从客盘来看，最近客盘结购汇力量正趋向均衡，与之前结 汇一边倒的形势有了明显的区别，或显示未来市场升值动力有所减弱。 “上一波行情中追涨的盘子比较明显，有些一年都没做交易的客户都来做远期结汇了， 追涨是比较明显，未来的走势更多跟改革具体内容有关系，从现在走势看，预期不会像4月 份那样快速升值了。”上海一股份制银行交易员称。 但他亦强调，目前即期市场交易很难做，价格要么剧烈波动，要么不动，且中间价常常 出乎意料，已经不足奇怪，可以说市场处于对未来预期不明确的阶段，大多交易员做日间交 易和平客盘为主，市场全看央行政策指引方向。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价< CNY=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 即期成交价格 6.1389 中间价 6.1998 日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%) 日内波动幅度(pips) 27 2013年来即期升贬值幅度 1.49% 1年期美元/人民币掉期升水 1,080 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 1年期NDF 6.2290/10 CNH即期 6.1350/57 东京汇市日圆兑美元周一自四年半低点反弹，因之前有日本经济官员暗示，日本政府可 能对日圆当前汇率水平感到满意。日圆在过去六个月已经大幅贬值。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。