更新版1-中国汇市：人民币小幅收高，中间价逆势微涨强化升值预期

(新增评论和收盘报价) * 人民币收盘微涨 * 隔夜美元升向近三年峰值 * 中间价微涨强化升值预期 * 客盘结购汇走势趋于平衡引发关注 路透北京5月20日 - 人民币兑美元即期 周一微幅收升。有关美联储将在今年 结束资产购买计划的臆测升温，扶助推动美元兑一篮子货币升向近三年峰值，但人民币中间 价仍升值一个点，进一步强化了市场升值预期。 上海一家银行交易员表示，“不过升值空间还有多少，我们心里也没底。” 亦有交易员称，汇率改革在即，人民币中间价走势经常出乎市场意料，难以据此判断央 行在人民币预期管理中的意图，而从客盘来看，最近客盘结购汇力量正趋向均衡，与之前结 汇一边倒的形势有了明显的区别，或显示未来市场升值动力有所减弱。 “上一波行情中追涨的盘子比较明显，有些一年都没做交易的客户都来做远期结汇了， 追涨是比较明显，未来的走势更多跟改革具体内容有关系，从现在走势看，预期不会像4月 份那样快速升值了。”上海一股份制银行交易员称。 但他亦强调，目前即期市场交易很难做，价格要么剧烈波动，要么不动，且中间价常常 出乎意料，已经不足奇怪，可以说市场处于对未来预期不明确的阶段，大多交易员做日间交 易和平客盘为主，市场全看央行政策指引方向。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价< CNY=PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 即期成交价格 6.1389 中间价 6.1998 日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%) 日内波动幅度(pips) 27 2013年来即期升贬值幅度 1.49% 1年期美元/人民币掉期升水 1,080 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 1年期NDF 6.2290/10 CNH即期 6.1350/57 东京汇市日圆兑美元周一自四年半低点反弹，因之前有日本经济官员暗示，日本政府可 能对日圆当前汇率水平感到满意。日圆在过去六个月已经大幅贬值。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 林高丽/曾祥进)