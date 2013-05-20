台湾汇市：台币兑美元小幅收升结束连三日贬势，出口商抛汇踊跃

* 国际美元稍现疲态

* 午后出口商卖压上升，外资反手汇入

* 周三贝南克的讲话受关注

路透台北5月20日 - 台币兑美元 周一收高3分，终止先前连三日贬值走势。汇银人士表示，包括欧元等非美货币兑美元走强，带动台币在现汇走升，无本金交割远汇市场(NDF)的美元兑台币的溢价亦大幅缩减。不过未来国际美元走势恐仍将是主导汇市的重点，周三美联储主席贝南克的讲话值得关注。

他们指出，原本今日上午出口商在30元整数关卡以上高挂美元抛单但成交不多，随着欧元及澳币兑美元走势有趋强的情况，午后台币逐渐走强，令出口商纷纷改价抛售美元，而外资下午也有反手汇入情况。

〞出口商下午没丢(美元)的都赶快丢一丢了，老大(央行)趁便宜也进来买。〞一位民营银行交易人士说。

但他认为，短期内国际美元趋强的情况仍会持续，非美货币的转强先视为短期反弹，明日台币主要交易区间先看29.900-30。

台湾股市周一收高0.1%，尾随其他亚洲市场涨势。资料显示，外资及陆资今日在台股买超35.41亿台币，连续18个交易日买超累计1,206.55亿，上交易日修正后为买超29.44亿台币。

无本金交割远期外汇市场中，尾盘美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF) 溢价则见到大幅缩减，可见美元看升气势稍稍受挫。

汇银人士表示，NDF市场中不仅美元/台币遭到抛售，美元兑其他货币的市场也遭卖出，今日NDF市场美元买气相当疲弱。

本地台币现货收盘后，指标台币/美元一个月期 报价来到29.930/950左右，较上日收市价30.060走升。

本周国际重要事件/经济数据主要有：周二日本公布4月进出口数据，周三美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就经济前景发表证词陈述；周四台湾经济部公布4月工业生产指数；周五台湾主计总处公布第一季经济成长率(统计值)。

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.030 30.060 29.921-30.110 30.110 8.36 9.04

元太外汇经纪公司 29.927 29.948 29.922-30.037 30.037 2.56 5.17

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准