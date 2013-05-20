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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 16:53 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑脱离低点

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* 欧元/英镑脱离低点，日内测试21日移动均线

* 有望站上21日移动均线，并进一步上探100日移动均线和0.8500水准

* 空头交易产生影响，但日线图显现反弹型态构成迹象

* 建议谨慎操作，恰当时候获利了结

* 浏览技术图表，请点选（link.reuters.com/taz28t

(编译 高琦 审校)
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