《中国公开市场预测》三个月央票缩量至100亿元，收益率应会延续稳势

* 央行三个月央票发行量缩减至100亿元

* 多数交易人士预期发行收益率会持稳

* 本周资金面预期不乐观，调整央票收益率的必要性不大

* 明日央票及正回购到期量较大，公开市场应会净投放以驰援流动性

路透上海5月20日 - 中国央行周二将在公开市场招标发行100亿元人民币三个月期央票，较上周四再缩量，预计发行收益率将延续稳势。交易人士指出，明日有大量央票到期，但因缴税等因素本周资金面预期不太乐观，央行缩减央票发行量的同时，应该也会倾向收益率持稳。

“资金太紧，没人投啊。”上海一商业银行交易员称，“这个时候收益率应该不大会动吧，关键(央行)也没必要往上调利率。”

北京另一大型商业银行交易员也表示，央票收益率持稳概率较大，明日有1,200亿元央票和100亿元正回购到期，但市场资金不宽，预计明日正回购应该不会太过放量，预计会有约一半的到期量投放到资金市场上“输血”驰援。

在税款上缴因素持续作用下，中国银行间市场主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权利率延续此前明显涨势，涨幅已逾60个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过130个bp。

三位业内人士周一稍晚并向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。

针对央票缩量，广发银行交易员吴思捷还提到，资金面是本周主要影响因素，现券短端经过一波调整后，一、二级市场上央票收益率已基本持平，可能还略有倒挂，且公开市场正回购利率也较二级偏低，都会影响当下机构对公开市场操作的需求。

中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.9253%。

上周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。周二和周四发行的三个月期央票参考收益率均持稳在2.9089%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 待定

(周四) 待定 逆回购 (周二) 待定

(周四) 待定 央票 （周二） 100

（周四） 待定 央票到期 1,200 正回购到期 380 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

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