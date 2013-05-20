《中国公开市场预测》三个月央票缩量至100亿元，收益率应会延续稳势

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
* 央行三个月央票发行量缩减至100亿元
* 多数交易人士预期发行收益率会持稳
* 本周资金面预期不乐观，调整央票收益率的必要性不大
* 明日央票及正回购到期量较大，公开市场应会净投放以驰援流动性
路透上海5月20日 - 中国央行周二将在公开市场招标发行100亿元人民币三个月期央票，较上周四再缩量，预计发行收益率将延续稳势。交易人士指出，明日有大量央票到期，但因缴税等因素本周资金面预期不太乐观，央行缩减央票发行量的同时，应该也会倾向收益率持稳。
“资金太紧，没人投啊。”上海一商业银行交易员称，“这个时候收益率应该不大会动吧，关键(央行)也没必要往上调利率。”
北京另一大型商业银行交易员也表示，央票收益率持稳概率较大，明日有1,200亿元央票和100亿元正回购到期，但市场资金不宽，预计明日正回购应该不会太过放量，预计会有约一半的到期量投放到资金市场上“输血”驰援。
在税款上缴因素持续作用下，中国银行间市场主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权利率延续此前明显涨势，涨幅已逾60个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过130个bp。
三位业内人士周一稍晚并向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。
针对央票缩量，广发银行交易员吴思捷还提到，资金面是本周主要影响因素，现券短端经过一波调整后，一、二级市场上央票收益率已基本持平，可能还略有倒挂，且公开市场正回购利率也较二级偏低，都会影响当下机构对公开市场操作的需求。
中债登央票到期收益率曲线 显示，三个月期品种 最新报在2.9253%。
上周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。周二和周四发行的三个月期央票参考收益率均持稳在2.9089%。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 待定
(周四) 待定 逆回购 (周二) 待定
(周四) 待定 央票 （周二） 100
（周四） 待定 央票到期 1,200 正回购到期 380 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。