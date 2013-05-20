《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京5月20日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:46时,1美元=6.1389人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 4.26 0.415 1.67 市北高新 9.3 0.655 2.31 大众交通 4.93 0.641 1.25 永生投资 16.88 1.238 2.22 老凤祥 19.8 2.115 1.52 S中纺机 17.06 0.651 4.27 鼎立股份 12.46 0.702 2.89 氯碱化工 7.92 0.522 2.47 双钱股份 11.3 0.812 2.27 海立股份 7.13 0.628 1.85 浦东金桥 8.74 1.028 1.38 外高桥 16.05 1.166 2.24 ST联华 9.03 0.595 2.47 锦江投资 6.88 0.826 1.36 中路股份 13.5 0.829 2.65 金山开发 8.1 0.528 2.50 海欣股份 6.93 0.536 2.11 耀皮玻璃 5.87 0.516 1.85 大江股份 4.22 0.316 2.18 上柴股份 11.91 0.833 2.33 丹化科技 10.26 0.83 2.01 上海三毛 7 0.77 1.48 友谊股份 8.09 1.217 1.08 上工申贝 6.65 0.498 2.18 上海机电 7.39 1.023 1.18 宝信软件 15.83 1.482 1.74 上海物贸 4.68 0.498 1.53 自仪股份 6.73 0.6 1.83 上海普天 9.19 0.622 2.41 陆家嘴 11.91 1.422 1.36 华新水泥 14.1 1.785 1.29 锦江股份 13.17 1.564 1.37 鄂尔多斯 8.42 1.002 1.37 华电能源 2.74 0.344 1.30 SST天海 7.44 0.607 2.00 大名城 6.17 0.463 2.17 东方通信 5.23 0.501 1.70 黄山旅游 12.54 1.407 1.45 开开实业 9.83 0.771 2.08 海南航空 4.85 0.943 0.84 ST轻骑 4.86 0.293 2.70 振华重工 3.27 0.396 1.35 锦州港 3.87 0.399 1.58 九龙山 2.5 0.316 1.29 凌云股份 7.04 0.616 1.86 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷 审校 曾祥进)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。