中国债市：今日延长交易时间20分钟，因部分机构存资金缺口--市场人士

路透北京5月20日 - 三位业内人士周一向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。

“今日本币系统闭市时间由(下午)4:30延长到4:50，特此通知，”市场人士引述中心通知称。

两位市场人士并表示，交易时间的延长与部分大行未能在常规交易时间内轧平头寸缺口有关。

在税款上缴因素持续作用下，中国银行间市场主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权利率延续此前明显涨势，涨幅逾60个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过130个bp。在财政存款上缴因素未消前，资金市场紧张态势难改。 （完） (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)