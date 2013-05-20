中港股市：恒指升至三个半月高位，沪综指连续第四个交易日收高

恒生国企指数 自4月低位已经反弹约9%，但仍比2月高点低10%左右。该指数周一上涨1.5%。

内地股市，沪深300指数 收涨0.7%；沪综指 收升0.8%。两指数均为连续第四个交易日收高，且创下3月末以来最高收位。

0800GMT时，腾讯控股 大涨6.3%，再创纪录收盘高位，延续上周三公布强劲季报后的涨势。该股价升越300港元；根据汤森路透StarMine，追踪该股的34位分析师给出的平均目标价290.90港元。

上海股市成交金额亦创近两个半月最大，题材及权重股联袂上攻。分析师指出，大盘股补跌，小盘股续活跃是市场持续走升的主要原因。随着投资者热情凝聚，短线大盘料继续向好。

沪综指 收报2,299.986点，涨17.116点或0.75%，此前收盘高位为3月27日的2,301.259点。上周该指数累计上涨1.6%，为连续第三周上涨。上海A股今日成交额为1,285亿元人民币，上周五为1,109亿元。前次最大成交金额为3月4日的1,425亿元。

“小盘股带来的人气惯性还会带动题材股继续活跃，权重股受市场转暖提振亦有所好转。”大同证券高级投资顾问刘云峰认为，“近期成交活跃显示市场参与度提高，投资者热情料将支持短线大盘走好。”

他并预计，2,350点将是沪指短线上扬第一目标点位。