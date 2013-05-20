中港股市：恒指升至三个半月高位，沪综指连续第四个交易日收高

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
恒生国企指数 自4月低位已经反弹约9%，但仍比2月高点低10%左右。该指数周一上涨1.5%。
内地股市，沪深300指数 收涨0.7%；沪综指 收升0.8%。两指数均为连续第四个交易日收高，且创下3月末以来最高收位。
0800GMT时，腾讯控股 大涨6.3%，再创纪录收盘高位，延续上周三公布强劲季报后的涨势。该股价升越300港元；根据汤森路透StarMine，追踪该股的34位分析师给出的平均目标价290.90港元。
上海股市成交金额亦创近两个半月最大，题材及权重股联袂上攻。分析师指出，大盘股补跌，小盘股续活跃是市场持续走升的主要原因。随着投资者热情凝聚，短线大盘料继续向好。
沪综指 收报2,299.986点，涨17.116点或0.75%，此前收盘高位为3月27日的2,301.259点。上周该指数累计上涨1.6%，为连续第三周上涨。上海A股今日成交额为1,285亿元人民币，上周五为1,109亿元。前次最大成交金额为3月4日的1,425亿元。
“小盘股带来的人气惯性还会带动题材股继续活跃，权重股受市场转暖提振亦有所好转。”大同证券高级投资顾问刘云峰认为，“近期成交活跃显示市场参与度提高，投资者热情料将支持短线大盘走好。”
他并预计，2,350点将是沪指短线上扬第一目标点位。
上证180金融指数 今日收盘涨1.22%。深圳创业板综合指数 亦大涨2.84%。(完)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。