版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 17:19 BJT

金属期市：期铜下滑，因投资人担心美联储将启动QE政策退出按键

0715GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7269.75 -39.25 -0.54 -8.31

上海期铜 52530 -150 -0.28 -8.93

COMEX期铜 330.00 -2.30 -0.69 -9.65

LME期铝 1839.50 -10.50 -0.57 -11.18

上海期铝 14550 05 +0.03 -5.18

LME期锌 1832.00 -8.00 -0.43 -11.22

上海期锌 14400 -1145 -7.37 -7.37

LME期镍 14760.00 -65.00 -0.44 -13.96

LME期铅 2000.75 -13.25 -0.66 -14.50

上海期铅 13945.00 -25.00 -0.18 -8.56

LME期锡 20870.00 -105.00 -0.50 -10.81

LME/上海套利价差^ -469

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐