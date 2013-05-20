金属期市：期铜下滑，因投资人担心美联储将启动QE政策退出按键

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
0715GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7269.75 -39.25 -0.54 -8.31
上海期铜 52530 -150 -0.28 -8.93
COMEX期铜 330.00 -2.30 -0.69 -9.65
LME期铝 1839.50 -10.50 -0.57 -11.18
上海期铝 14550 05 +0.03 -5.18
LME期锌 1832.00 -8.00 -0.43 -11.22
上海期锌 14400 -1145 -7.37 -7.37
LME期镍 14760.00 -65.00 -0.44 -13.96
LME期铅 2000.75 -13.25 -0.66 -14.50
上海期铅 13945.00 -25.00 -0.18 -8.56
LME期锡 20870.00 -105.00 -0.50 -10.81
LME/上海套利价差^ -469
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
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路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。