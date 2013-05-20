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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 17:13 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超12亿台币

路透台北5月20日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       57.00       48.00       +9.00
     票券业        3.00        0.00       +3.00
     证券业       10.50       22.50      -12.00
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