更新版 1-中国货币市场：缴税因素致交易时间被迫延长，七天与隔夜回购加权利率点差扩大

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京5月20日 - 在税款上缴因素持续冲击下，中国银行间市场交易时间被迫延长，主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权利率延续此前明显涨势，涨幅近70个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过130个bp。

交易员指出，在财政存款上缴因素未消前，资金市场紧张态势难改。不过因七天期回购连涨势头过猛，未来上行动力预计会受限。

三位业内人士周一向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。

稍晚市场传闻，未匝平头寸缺口的大型银行“被开展定向逆回购”。

华南一银行交易员称，早盘资金供给情况就不乐观，“大行不大出(资金)，小机构就一点一点挤着出。”

该交易员解释说，近日流动性紧张，主要还是例行的税款上缴因素所致，但目前还没达到借不到钱的程度。另外，从七天与隔夜过大点差来看，未来七天回购续涨动力可能会有所减弱，而隔夜品种可能会有“追涨”潜力。

北京一银行交易员补充说，本周公开市场依旧有可能进行正回购和央票等操作，但真正有需求的机构应该不多，操作量上有望缩小。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期；央票周二发行量缩减至100亿元人民币，上周公开市场净回笼资金350亿元。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,321.22亿元人民币，较上日的5,162.74亿元略增；其中隔夜品种成交3,823.86亿元，低于上日的3,922.84亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购 其中:隔夜 3.0418 2.8848 +15.70 3,823.86 七天 4.3802 3.7006 +67.96 842.87 14天 4.3406 3.6419 +69.87 153.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5500 6.5000 -395.00 1,841.18 七天 3.6550 3.8050 -15.00 326.96 14天 4.0000 3.8300 +17.00 48.82

回购定盘利率 其中:隔夜 2.9300 2.8700 +6.00 -- 七天 4.2500 3.5200 +73.00 -- 14天 4.2200 3.5700 +65.00 --

Shibor 其中:隔夜 2.9570 2.8439 +11.31 -- 七天 4.2300 3.5858 +64.42 -- 三个月 3.8831 3.8823 +0.08 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 曾祥进)