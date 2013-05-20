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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 17:51 BJT

中港个股：高盛出售中国工商银行高至11亿美元的股份--IFR

路透香港5月20日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导称，投行高盛 出售中国工商银行 高至11亿美元的股份。

销售文件显示，配售价为每股5.47-5.5港元，较工行H股周一收市价5.64港元，折让2.5-3%。高盛负责是次配售安排。

另据消息人士对路透称，这次出售后，高盛不再持有工行的股份。高盛于2006年首次投资于工行。

工行H股周一收升1.44%，过去一个月累计涨近8%。（完）

(编译 雷美珍；审校 曾祥进)
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