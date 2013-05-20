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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 18:10 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及四年新低，投资者担心矿业罢工事件

路透约翰内斯堡5月20日 - 南非兰特兑美元周一跌至四年新低，公债也大幅下挫，因市场担心矿业罢工事件的威胁。

兰特兑美元 较上周五收盘价9.4025下跌逾0.7%至9.4720，创下2009年4月来最低。南非指标2026年到期的公债收益率 攀升11个基点至月度高位6.945%。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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