台湾货币市场：5月21日及本提存期资金预期变化一览表

澳洲数据：3月就业人口增幅创1年半高位且失业率持稳，为央行所乐见
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
路透台北5月21日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期1,563.50亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素:
--央行存单到期2兆(万亿)1,461.50亿台币 ：
5/22 3,689.00亿台币
5/23 3,876.00亿台币
5/24 1,539.00亿台币
5/25 27.00亿台币
5/27 3,171.50亿台币
5/28 1,273.00亿台币
5/29 57.00亿台币
5/30 2,619.25亿台币
5/31 2,423.20亿台币
6/03 2,786.55亿台币
--国库券到期150亿台币
5/30：财102-5期国库券，天期28天期，金额150亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素:
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
(新增3月进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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