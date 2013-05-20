版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 18:04 BJT

中港个股：邓普顿基金近日减持中国石油H股股份，涉资逾六千万港元

路透香港5月20日 - 根据联交所周一的资料显示，著名资产管理公司邓普顿近日减持中国石油 H股股份，涉资逾6,000万港元。

资料显示，邓普顿于5月16日(上周四)减持中石油678.2万股H股，平均每股9.815港元，涉资约6,657万港元；本次减持后，其持股比例由6.01%降至5.98%。

而减持当日，中石油H股收跌逾2%，大市恒生指数 则升0.2%。

这是邓普顿自2007年底以来首度减持中石油的股份，该基金于2010-11年间两度增持中石油H股股份至逾6%。

中石油H股今天收升1.22%，报9.93港元。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐