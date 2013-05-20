中港个股：邓普顿基金近日减持中国石油H股股份，涉资逾六千万港元

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透香港5月20日 - 根据联交所周一的资料显示，著名资产管理公司邓普顿近日减持中国石油 H股股份，涉资逾6,000万港元。
资料显示，邓普顿于5月16日(上周四)减持中石油678.2万股H股，平均每股9.815港元，涉资约6,657万港元；本次减持后，其持股比例由6.01%降至5.98%。
而减持当日，中石油H股收跌逾2%，大市恒生指数 则升0.2%。
这是邓普顿自2007年底以来首度减持中石油的股份，该基金于2010-11年间两度增持中石油H股股份至逾6%。
中石油H股今天收升1.22%，报9.93港元。（完） (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。