中国债市：中短期债收益率上涨，流动性持续显紧致卖盘增多

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京5月20日 - 中国银行间债市周一中短期债收益率上涨。市场人士表示，市场流动性持续显紧，中短债卖盘增多，价格趋跌；此外，上海清算所异常交易监测新规等亦有影响到机构交易热情，短期融资券首当其冲。
“资金紧，given（卖）为主，大部分还是卖五年以内的中短债，信用也就是CP（短融）,”上海一银行交易员称，“清算所那个交易新规出来后，二级市场交易量必然被影响到，短融什么的过券，都停了。”
在税款上缴因素持续冲击下，中国银行间市场交易时间被迫延长，主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权利率延续此前明显涨势，涨幅近70个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过130个bp。
上海清算所近日发布公告称，将分析债券交易、清算业务行为，研究建立风险预警指标体系，对异常的或违规的债券交易、清算行为进行监测、核实，发现情况及时上报。
剩余期限约0.18年的短融12光明CP001最新报价收益率 为3.9802%/3.9198%，较上日尾盘的3.8498%/3.7998%走高明显。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.0418 4.3802
上日 2.8848 3.7006
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 2.9555/2.8900
国债参考率报价 2.8314/2.7777
金融债参考率报价 3.3489/3.2878(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。