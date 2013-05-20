中国债市：中短期债收益率上涨，流动性持续显紧致卖盘增多

路透北京5月20日 - 中国银行间债市周一中短期债收益率上涨。市场人士表示，市场流动性持续显紧，中短债卖盘增多，价格趋跌；此外，上海清算所异常交易监测新规等亦有影响到机构交易热情，短期融资券首当其冲。

“资金紧，given（卖）为主，大部分还是卖五年以内的中短债，信用也就是CP（短融）,”上海一银行交易员称，“清算所那个交易新规出来后，二级市场交易量必然被影响到，短融什么的过券，都停了。”

在税款上缴因素持续冲击下，中国银行间市场交易时间被迫延长，主要质押式回购 周一普涨，其中七天期加权利率延续此前明显涨势，涨幅近70个基点(bp)。相较之下，隔夜品种升势较小，二者点差进一步放大至超过130个bp。

上海清算所近日发布公告称，将分析债券交易、清算业务行为，研究建立风险预警指标体系，对异常的或违规的债券交易、清算行为进行监测、核实，发现情况及时上报。

剩余期限约0.18年的短融12光明CP001最新报价收益率 为3.9802%/3.9198%，较上日尾盘的3.8498%/3.7998%走高明显。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0418 4.3802

上日 2.8848 3.7006

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9555/2.8900

国债参考率报价 2.8314/2.7777

金融债参考率报价 3.3489/3.2878(完)

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