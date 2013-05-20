香港个股：港交所拟推出跨境股票指数期货及三支A股ETF期货

路透香港5月20日 - 港交所 周一称，该公司计划推出跨境股票指数期货以及三支A股交易所买卖基金(ETF)为基础的股票期货，以进一步扩大其中国内地相关产品的组合。

港交所在一份声明中称，若获监管机构批准，港交所计划于今年7月8日推出中华交易服务中国120指数(中华120) 期货，合约乘数为每一指数点50港元，最低价格波幅为0.5个指数点(或25港元)，提供现月、下一历月及之后的季月合约，持仓限制以及大额未平仓合约则有待确定。

港交所表示，中华120期货亦为持有与中国内地相关股票组合的机构及投资者(包括ETF庄家)提供一种有效的风险管理工具，用以对冲中国内地相关交易所买卖基金的持仓。

港交所并计划于6月10日推出三支A股ETF--南方富时中国A50 、iShares 安硕富时A50 以及华夏沪深300指数 的股票期货，但须待监管机构批准作实。

中华120为香港、上海以及深圳三地交易所合作推出的跨境指数，用以追踪80只在中国内地及40只香港上市而市值及流通量最高的中资企业股份表现。（完）

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