香港个股：港交所拟推出跨境股票指数期货及三支A股ETF期货

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透香港5月20日 - 港交所 周一称，该公司计划推出跨境股票指数期货以及三支A股交易所买卖基金(ETF)为基础的股票期货，以进一步扩大其中国内地相关产品的组合。
港交所在一份声明中称，若获监管机构批准，港交所计划于今年7月8日推出中华交易服务中国120指数(中华120) 期货，合约乘数为每一指数点50港元，最低价格波幅为0.5个指数点(或25港元)，提供现月、下一历月及之后的季月合约，持仓限制以及大额未平仓合约则有待确定。
港交所表示，中华120期货亦为持有与中国内地相关股票组合的机构及投资者(包括ETF庄家)提供一种有效的风险管理工具，用以对冲中国内地相关交易所买卖基金的持仓。
港交所并计划于6月10日推出三支A股ETF--南方富时中国A50 、iShares 安硕富时A50 以及华夏沪深300指数 的股票期货，但须待监管机构批准作实。
中华120为香港、上海以及深圳三地交易所合作推出的跨境指数，用以追踪80只在中国内地及40只香港上市而市值及流通量最高的中资企业股份表现。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。