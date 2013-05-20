重温稿-《中国新债预测》国开行定存"F4"浮息增发债料需求平稳,定位仍低于二级

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
* 招标品种: 国开行第23-26期浮息债首次增发（一年定存基准）
* 期限及金额:3/5/7/10年,总额不超200亿元人民币
* 招标时间: 3/5年 周二(21日)9:30-10:30; 7/10年 周二(21日)9:30-11:10
* 受访人数: 8位（银行、券商）
* 预测区间: 65bp-85bp、80bp-97bp、95bp-120bp、105bp-130bp
* 预测均值: 76bp、89bp、110bp、119bp
路透上海5月20日 - 中国国家开发银行 明日将第一次增发今年第23-26期一年定存浮息金融债(市场称为"F4")。路透调查显示，与同期限固息债相比，目前国开定存浮息债仍有不错的配置价值，预计明日新债整体需求仍会较为稳定，定位或低于二级市场。
市场人士认为，资金面趋紧或多或少会影响市场对新债的参与热情，但近期机构配置需求仍未现减弱的迹象，特别是中长期品种，配置需求应能保证。
“这周资金面可能还是会比较紧，短端会有影响，中长端应该还是会有需求的吧，”华东一银行交易员指出，
不过由于短期资金面较为紧张，市场机构的预期分歧也比较明显。部分机构认为受流动性紧张冲击，明日新债中标利差可能与二级市场接近。
北京一大型银行交易员称，“还低啊，资金面都这个样子了，不高就不错了，如果明天资金能松一点，估计跟二级差不多吧。”
三位业内人士周一透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，今日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。
目前中债定存基准浮息政策性银行债曲线 显示，三年、五年、七年和10年期利差分别为82.58bp(基点)、97.05bp、121.46bp和130.39bp，对应收益率为3.8258%、3.9705%、4.2146%和4.3039%。
而中债固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年的最新报价分别为3.7264%、3.9184%、4.0210%和4.1137%。
国开行于4月16日首次发行第23-26期浮息金融债，总额200亿元，各期限基本利差分别为0.73%、0.88%、1.02%和1.15%。
明日新债具体条款如下:
第23-26期债第一次增发
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发行总量 不超过200亿元，各品种上限均为50亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年；浮息，一年定存基准
招标时间 5月21日
3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 5月23日/4月18日
分销期 5月22日-5月23日
上市日 5月29日
基本承销额 不设立
付息频率 每半年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。