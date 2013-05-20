重温稿-台湾货币市场：存单到期量大，若央行未积极冲销料更宽松

* 存单到期量大且国库还款，宽松状况有增无减

* 货币型基金也买短票，供需失衡扩大

* 券少钱多，RP利率向低档靠拢

记者 董永年

路透台北5月20日 - 台湾银行间短率周一持稳在近期的低档区。银行调度人士表示，今日央行存单到期量不小，加上有国库还款，感觉市场资金更加宽松。由于近期不少金融机构申购货币型基金，再加上国民年金的代操基金也暂时停泊在货币市场，使得买票需求有增无减。业者预期，本周短率料难见走高机会，还是会在低档盘旋。

央行上周略微扩大冲销力道，存单发行余额增加了93.65亿台币，不过金融机构普遍无感。资金调度人士认为，以目前的资金状况来看，如果央行单周的存单发行余额增加量没有扩大至逾1,000亿台币，浮滥的状况将难以改善。

“市况很冷清，只有拆出一些些而已。”一位银行资金供给方调度人士说。

另一银行调度人士则认为，本周央行存单到期量不小，而且票券商也没有什么资金缺口，预料资金难拆出的状况将会延续。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日亦收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日亦落在相同区间；一周拆款利率区间为0.37-0.43%，上日则在0.37-0.42%。

**货币型基金也买票**

在短票市场方面，票券商表示，由于有金融机构买了不少货币型基金，且国民年金的代操基金尚未投入股市，这些钱也加入了追逐短票的战场，让供给稀缺的状况更为严峻。

“最近有很多基金进场，国民年金的代操基金也先停在货市。”一票券商调度人士说。

另一大型票券商调度人士则指出，的确有不少金融机构申购货币基金，导致这些基金进场寻找票源，但因偏短期操作，因此成交量有限。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%及0.70%，均维持上日水准。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。

今日央行存单到期4,091.15亿台币，今日共发行4,077.2亿台币存单，存单发行余额减13.95亿。

本周央行存单到期分别为周二1,563.50亿、周三3,689.00亿、周四3,876.00亿及周五1,539.00亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为53亿台币，超额准备为1,460亿台币，加计前期1%的超额准备为2,291亿台币。

**RP利率于低档整理**

台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周一持于低档游走，今日市场资金情势趋于平稳，不见寿险及投信资金有大量增加，但此前资金水位高涨的影响仍在，且库存券源尽出，券少钱多的窘境依旧，令承作利率仍蒙受压力，部分此前承作于高端的利率面临向低位靠拢的压力。

市场调度人士称，因客户特性及调拨资金来源管道不同，近来证券商及票券商在承作利率上差异偏大，不过利率高端承受较大压力而下调已成为趋势，低档区因今日资金情势未有进一步恶化而持稳，加上券源不足，市场料利率或暂时得以持平当前。

〞投信还是一直来找券，但相信低档的调整没那么快。〞一证券商资金调度人士称。

另一资金调度人士指出，寿险及投信当前首要关切是钱的落点，而非利率，因此只要能安排出适宜的落点，寿险及投信的利率接受度趋于弹性，不过仍要视个别客户的资金到期状况，少量到期的客户较为抗距利率下修，而大量到期的客户自然较有议价空间。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相仿；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，亦没有大幅变化。