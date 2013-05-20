重温稿-台湾货币市场：存单到期量大，若央行未积极冲销料更宽松

澳洲数据：3月就业人口增幅创1年半高位且失业率持稳，为央行所乐见
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
* 存单到期量大且国库还款，宽松状况有增无减
* 货币型基金也买短票，供需失衡扩大
* 券少钱多，RP利率向低档靠拢
记者 董永年
路透台北5月20日 - 台湾银行间短率周一持稳在近期的低档区。银行调度人士表示，今日央行存单到期量不小，加上有国库还款，感觉市场资金更加宽松。由于近期不少金融机构申购货币型基金，再加上国民年金的代操基金也暂时停泊在货币市场，使得买票需求有增无减。业者预期，本周短率料难见走高机会，还是会在低档盘旋。
央行上周略微扩大冲销力道，存单发行余额增加了93.65亿台币，不过金融机构普遍无感。资金调度人士认为，以目前的资金状况来看，如果央行单周的存单发行余额增加量没有扩大至逾1,000亿台币，浮滥的状况将难以改善。
“市况很冷清，只有拆出一些些而已。”一位银行资金供给方调度人士说。
另一银行调度人士则认为，本周央行存单到期量不小，而且票券商也没有什么资金缺口，预料资金难拆出的状况将会延续。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日亦收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日亦落在相同区间；一周拆款利率区间为0.37-0.43%，上日则在0.37-0.42%。
**货币型基金也买票**
在短票市场方面，票券商表示，由于有金融机构买了不少货币型基金，且国民年金的代操基金尚未投入股市，这些钱也加入了追逐短票的战场，让供给稀缺的状况更为严峻。
“最近有很多基金进场，国民年金的代操基金也先停在货市。”一票券商调度人士说。
另一大型票券商调度人士则指出，的确有不少金融机构申购货币基金，导致这些基金进场寻找票源，但因偏短期操作，因此成交量有限。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%及0.70%，均维持上日水准。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。
今日央行存单到期4,091.15亿台币，今日共发行4,077.2亿台币存单，存单发行余额减13.95亿。
本周央行存单到期分别为周二1,563.50亿、周三3,689.00亿、周四3,876.00亿及周五1,539.00亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为53亿台币，超额准备为1,460亿台币，加计前期1%的超额准备为2,291亿台币。
**RP利率于低档整理**
台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周一持于低档游走，今日市场资金情势趋于平稳，不见寿险及投信资金有大量增加，但此前资金水位高涨的影响仍在，且库存券源尽出，券少钱多的窘境依旧，令承作利率仍蒙受压力，部分此前承作于高端的利率面临向低位靠拢的压力。
市场调度人士称，因客户特性及调拨资金来源管道不同，近来证券商及票券商在承作利率上差异偏大，不过利率高端承受较大压力而下调已成为趋势，低档区因今日资金情势未有进一步恶化而持稳，加上券源不足，市场料利率或暂时得以持平当前。
〞投信还是一直来找券，但相信低档的调整没那么快。〞一证券商资金调度人士称。
另一资金调度人士指出，寿险及投信当前首要关切是钱的落点，而非利率，因此只要能安排出适宜的落点，寿险及投信的利率接受度趋于弹性，不过仍要视个别客户的资金到期状况，少量到期的客户较为抗距利率下修，而大量到期的客户自然较有议价空间。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相仿；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，亦没有大幅变化。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间持于0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.64-0.68%。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽)
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
(新增3月进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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