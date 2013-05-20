中国债市：清算所将规范开展债券交易清算监测工作，料影响短融成交效率及量级

路透北京5月20日 - 中国银行间市场清算所股份有限公司该所近日公告，将规范开展债券交易、清算监测工作，保障业务正常开展，防范市场风险。显示监管层在继续扎紧债市违规交易的“篱笆”。

市场人士表示，该异常交易监测新规主要会影响到短期融资券等券种，定会减少此类券二级市场成交量；若再要进行相关操作，第三方中介机构寻找的难度会加大，定会影响到异常交易的效率。

上海清算所负责银行间债市债券交易、清算业务的一线监测工作。“工作主要包括：分析债券交易、清算业务行为，研究建立风险预警指标体系，对异常的或违规的债券交易、清算行为进行监测、核实，发现情况及时上报，”公告称。

而异常情况包括：成交价格大幅偏离市场公允价值、对倒交易、结算失败等；违规行为是指违反银行间债市相关管理规定或其他法律法规的行为，包括但不限于关联账户交易等。

“一两笔嘛，可能还好，成规模的，就要注意了，”上海一银行交易员称，“主要是清算所保留了追索权和裁决权，最主要影响短融等嘛！之前代持、对倒之类的都非常常见，现在至少要停两天吧；第三方机构将来肯定不好找了，交易效率就下来了，交易量也必然受到影响。”

上海清算所称将每日汇总整理监测情况，并报送中国人民银行；必要时，将异常交易、清算相关信息向市场成员通报。

前周五，银行间债市的中后台服务机构--中债登通知银行暂停内部自营与理财以及理财与理财帐户间债券交易。 上周二，前台服务机构中国外汇交易中心公告称，在银行间市场中，同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。 (完)

参看详情，可点选清算所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)