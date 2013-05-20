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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 19:09 BJT

东南亚股市：印尼股市跳涨创收盘新高，降息预期推升泰国股市

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                     最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                 
 汤森路透东南亚指                      451.94      3.05     +0.68     +6.56    424.10
 数                                                                          
 新加坡                               3454.23      4.93     +0.14     +9.07   3167.08
 马来西亚                             1777.15      7.99     +0.45     +5.22   1688.95
 泰国                                 1643.40     15.44     +0.95    +18.07   1391.93
 印尼                                 5214.98     69.29     +1.35    +20.81   4316.69
 菲律宾                               7275.38     -4.49     -0.06    +25.16   5812.73
 越南                                  492.27      4.67     +0.96    +18.98    413.73
 (完)
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