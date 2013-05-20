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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 19:29 BJT

国际油市：亚洲燃料油价格承压，因供应过剩且需求疲弱

路透新加坡5月20日 - 亚洲燃料油炼油利润及现货升水周一承压，因来自西方的庞大套利船货造成供应过度，此外，尽管现货价格下跌，但需求并无扩张迹象。

380-cst燃料油现货升水报每吨0.09美元，较上个交易日下跌0.27美元。180-cst燃料油现货升水仍疲弱，报每吨0.38美元。

“显然市场现在压力相当大，燃料油供应过度，原油供应过度，但却没有额外需求来吸收这些供应，”一位交易商说。

预计5月份有超过590万吨燃料油抵达亚洲，较上个月增加将近10%，且高出月均量约17%。

新加坡燃料油库存升至五个半月高位，增加约13%至2,233.8万桶。

如果需求持续不振，库存料将进一步升高，尤其是预计6月将有约350-370万吨燃料油将抵达亚洲。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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