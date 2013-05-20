国际油市：亚洲燃料油价格承压，因供应过剩且需求疲弱

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透新加坡5月20日 - 亚洲燃料油炼油利润及现货升水周一承压，因来自西方的庞大套利船货造成供应过度，此外，尽管现货价格下跌，但需求并无扩张迹象。
380-cst燃料油现货升水报每吨0.09美元，较上个交易日下跌0.27美元。180-cst燃料油现货升水仍疲弱，报每吨0.38美元。
“显然市场现在压力相当大，燃料油供应过度，原油供应过度，但却没有额外需求来吸收这些供应，”一位交易商说。
预计5月份有超过590万吨燃料油抵达亚洲，较上个月增加将近10%，且高出月均量约17%。
新加坡燃料油库存升至五个半月高位，增加约13%至2,233.8万桶。
如果需求持续不振，库存料将进一步升高，尤其是预计6月将有约350-370万吨燃料油将抵达亚洲。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。