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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 19:03 BJT

标题新闻：通用金融董事会计划2013年支付其母公司通用电气65亿美元股利

注：通用金融即GE Capital/奇异资融

通用电气即GE/奇异

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