中国金融：农行原副行长杨琨严重违纪违法被开除党籍和公职--新华

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京5月20日 - 新华社周一报导称，中国第三大银行--中国农业银行 原副行长杨琨严重违纪违法被开除党籍和公职，并收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。
报导称，根据有关规定，中共中央纪委对农行原执行董事、副行长、党委委员杨琨严重违纪违法问题进行了立案检查。 经查，杨琨利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受巨额贿赂。
报导称，杨琨的行为已构成严重违纪，并涉嫌受贿犯罪。
农行有关人士在接受路透查询时表示，没有进一步消息可以披露。(完)
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。