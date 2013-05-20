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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 19:39 BJT

美国经济：达拉斯联储总裁费希尔称,购债是否有助美国经济还不明朗

路透5月20日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一指出，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)的宽松政策已提振股市并有助于富者，但是否对更广泛的美国经济带来足够效益，并不清楚。

“我们已使得富者更富...，”费希尔在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。“问题是我们对美国劳动阶级提供了什么？”

费希尔并预期年底前实质国内生产总值(GDP)成长率将超过2.5%。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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