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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 19:17 BJT

台湾新债：中钢公司债暂停申报生效，证期局将要求公司针对细节补件

路透台北5月20日 - 台湾金融监督管理委员会证期局周一傍晚发布新闻稿指出，台湾龙头钢厂--中钢 所申报发行的200亿台币无担保普通公司债，因核有应记载事项不充分情事，自今日起暂停申报生效。

这意味着中钢今年首度的发债计划或将延迟。不过证期局官员指出，中钢主要是因为在申请时其发行年期、还本付息等条件并未罗列清楚，将请公司重新送件后再审即可，并未有重大瘕庛。该官员也指出，并未对中钢发行年期有特殊意见。

中钢于5月中旬称将在5月底标售发行年期长达15年的无担保公司债。此举创下中钢有史以来发债最长年限纪录，也平了台湾公司债发行史的纪录。 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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