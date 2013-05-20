台湾新债：中钢公司债暂停申报生效，证期局将要求公司针对细节补件

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透台北5月20日 - 台湾金融监督管理委员会证期局周一傍晚发布新闻稿指出，台湾龙头钢厂--中钢 所申报发行的200亿台币无担保普通公司债，因核有应记载事项不充分情事，自今日起暂停申报生效。
这意味着中钢今年首度的发债计划或将延迟。不过证期局官员指出，中钢主要是因为在申请时其发行年期、还本付息等条件并未罗列清楚，将请公司重新送件后再审即可，并未有重大瘕庛。该官员也指出，并未对中钢发行年期有特殊意见。
中钢于5月中旬称将在5月底标售发行年期长达15年的无担保公司债。此举创下中钢有史以来发债最长年限纪录，也平了台湾公司债发行史的纪录。 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。