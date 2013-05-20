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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 19:33 BJT

独家新闻：日本财务省顾问小组警告需处理债务问题

路透东京5月20日 - 根据路透周一获知的报告初稿内容，日本政府一顾问小组警告，绝对无法保证国内投资人将持续买进日本公债，称公债收益率大涨可能危及长期成长前景。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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