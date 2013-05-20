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货币新闻 | 2013年 5月 20日 星期一 20:09 BJT

美国个股：雅虎将以约11亿美元收购TUMBLR，预计下半年完成交易

路透5月20日 - 雅虎周一称：

* 以约11亿美元收购TUMBLR

* 交易预计下半年完成

* 雅虎-TUMBLR结合料使公司客流量成长50%至每月逾10亿 (完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
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