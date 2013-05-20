国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，受沙特需求提振

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透新加坡5月20日 - 亚洲柴油裂解价差周一上扬，因涌现来自沙特(沙乌地)阿拉伯的现货需求，此外，业界消息人士称，多座炼厂正在关停进行维修。
路透数据显示，6月柴油裂解价差上升0.16美元，至每桶较迪拜原油高出16.94美元。
业界消息人士称，沙特阿美的交易部门正在现货市场求购最高130万桶柴油，6月交货，采招标形式，而非以往的私下协商方式。
沙特需求料将增加，以因应夏季降温的发电用途，以及7月初伊斯兰斋戒月之前运输燃料使用量上升。
据贸易商指出，沙特阿美6月柴油进口量可能高达890万桶，7月进口量预计至少一样或更高。
这个水准高于5月的670-750万桶，接近2011年7月创下的899万桶纪录。
交易商称，沙特阿美Saudi Aramco Mobil Refinery (Samref)在Yanbu的炼厂油管上周失火，导致这座日产能40万桶的炼厂产量减少。
一交易商指出，若减产持续，可能导致柴油进口升高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。