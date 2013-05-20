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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 20:21 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差上扬，受沙特需求提振

路透新加坡5月20日 - 亚洲柴油裂解价差周一上扬，因涌现来自沙特(沙乌地)阿拉伯的现货需求，此外，业界消息人士称，多座炼厂正在关停进行维修。

路透数据显示，6月柴油裂解价差上升0.16美元，至每桶较迪拜原油高出16.94美元。

业界消息人士称，沙特阿美的交易部门正在现货市场求购最高130万桶柴油，6月交货，采招标形式，而非以往的私下协商方式。

沙特需求料将增加，以因应夏季降温的发电用途，以及7月初伊斯兰斋戒月之前运输燃料使用量上升。

据贸易商指出，沙特阿美6月柴油进口量可能高达890万桶，7月进口量预计至少一样或更高。

这个水准高于5月的670-750万桶，接近2011年7月创下的899万桶纪录。

交易商称，沙特阿美Saudi Aramco Mobil Refinery (Samref)在Yanbu的炼厂油管上周失火，导致这座日产能40万桶的炼厂产量减少。

一交易商指出，若减产持续，可能导致柴油进口升高。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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