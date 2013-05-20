国际油市：亚洲石脑油价格上涨，受韩国Lotte Chemical求购提振

路透新加坡5月20日 - 亚洲石脑油价格周一上涨至每吨875.75美元，为5月10日以来高位；裂解价差触及每吨93.50美元的四个交易日以来高位，受现货和合约需求的推动。

韩国主要乙烯生产商Lotte Chemical发出招标，进一步求购25,000吨6月下半月抵达韩国的石脑油，令部分交易商感到意外，因多数人原预计Lotte Chemical已完成6月下半的采购。

该批船货成本加运费(C&F)为较日本报价约每吨升水9美元。部分交易商说品级可能为全规格石脑油，但目前无法立即获得证实。

据称Lotte Chemical还另外寻购25,000吨7月上半月运抵丽水的石脑油，但无法得知细节。

其马来西亚分支Titan也发出招标，求购最多13万吨石脑油，交货期2013年7月至2014年6月。这项招标5月23日结束，开价有效期限到5月31日。

亚洲汽油裂解价差小幅回升，至两日高点每桶8.02美元，因即将迎来季节性需求旺季，帮助提振市况。(完)

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