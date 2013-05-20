国际油市：亚洲石脑油价格上涨，受韩国Lotte Chemical求购提振

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透新加坡5月20日 - 亚洲石脑油价格周一上涨至每吨875.75美元，为5月10日以来高位；裂解价差触及每吨93.50美元的四个交易日以来高位，受现货和合约需求的推动。
韩国主要乙烯生产商Lotte Chemical发出招标，进一步求购25,000吨6月下半月抵达韩国的石脑油，令部分交易商感到意外，因多数人原预计Lotte Chemical已完成6月下半的采购。
该批船货成本加运费(C&F)为较日本报价约每吨升水9美元。部分交易商说品级可能为全规格石脑油，但目前无法立即获得证实。
据称Lotte Chemical还另外寻购25,000吨7月上半月运抵丽水的石脑油，但无法得知细节。
其马来西亚分支Titan也发出招标，求购最多13万吨石脑油，交货期2013年7月至2014年6月。这项招标5月23日结束，开价有效期限到5月31日。
亚洲汽油裂解价差小幅回升，至两日高点每桶8.02美元，因即将迎来季节性需求旺季，帮助提振市况。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。