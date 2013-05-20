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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 21:00 BJT

美国热股：Actavis将收购Warner Chilcott

路透5月20日 - 学名药制造商Actavis 将用股票收购专业药物制造商Warner Chilcott ，此交易的企业价值85亿美元左右。

周五Actavis股价收报125.50美金，今日盘前交易中上涨3%。

周五Warner Chilcott股价收报19.21美元，今日盘前交易中上涨0.72%。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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