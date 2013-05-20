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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 20:54 BJT

美国热股：雅虎同意11亿美元现金收购Tumblr，股价盘前上涨

路透5月20日 - 华尔街日报援引知情人士的话在周日报导称，雅虎 董事会已经批准现金11亿美元收购博客和社交媒体网站Tumblr的交易。

周五雅虎股价收报26.52美元，今日盘前交易中上涨3%。

(编译 田建华; 审校 张若琪)
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