全球贵金属：5月17日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均下降

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透5月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五的黄金持仓量较上周四下滑0.29%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下滑0.67%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 33,386,040.8 5月17日 33,482,727.4 5月16日 -96,686.6 -0.29%
iShares 329,631,679.7 5月17日 331,852,518.3 5月16日 -2,220,838.6 -0.67%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 田建华)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。