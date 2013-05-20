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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 21:00 BJT

全球贵金属：5月17日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量均下降

路透5月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五的黄金持仓量较上周四下滑0.29%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下滑0.67%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 33,386,040.8 5月17日 33,482,727.4 5月16日 -96,686.6 -0.29%

iShares 329,631,679.7 5月17日 331,852,518.3 5月16日 -2,220,838.6 -0.67%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 田建华)
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