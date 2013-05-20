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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 20:58 BJT

美国热股：通用金融批准今年向母公司支付65亿美元股利计划

路透5月20日 - 美国通用电气(奇异/GE) 周一表示，通用金融(奇异资融/GE Capital)董事会已经批准2013年向母公司支付65亿美元股利的计划。

周五通用电气收报23.46美元，今日盘前交易中上涨0.34%。(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)
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