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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 21:04 BJT

美国热股：戴尔公司对求购者伊坎称不能提供更多信息

路透5月20日 - 个人电脑制造商戴尔公司 周一致信求购者美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)和Southeastern Asset Management，除非董事会决定这两位求购者的收购提议“优于”创始人戴尔的提议，否则公司不能提供更多关于自身的信息。

周五戴尔公司股价收报13.40美元。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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