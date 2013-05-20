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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 21:06 BJT

美国热股：DIRECTV也在考虑收购在线视频网站Hulu--消息

路透5月20日 - 知情人士周五称，美国最大的卫星电视提供商DIRECTV ，也考虑收购在线视频网站Hulu。

周五DIRECTV股价收报65.21美元。(完)

(编译 田建华; 审校 张若琪)
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