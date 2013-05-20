更新版-独家新闻：日本财务省顾问小组警告需处理债务问题

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
(新增细节)
路透东京5月20日 - 根据路透周一获知的报告初稿内容，日本政府一顾问小组警告，绝对无法保证国内投资人将持续买进日本公债，称公债收益率大涨可能危及长期成长前景。
这项来自财务大臣麻生太郎的顾问小组所发出的警告，正值敏感时机--公债市场剧烈波动且价格下滑，凸显出安倍晋三政府取舍平衡的难度。
“金融交易已日趋全球化，投资人拥有相当大的海外投资自由，所以绝对无法保证国内资金会投向购买日债，”该小组报告初稿称。“日本公债的的一个重要条件，是继续获得市场信赖视为安全资产。”
这项由日本财政制度审议会草拟的31页初稿指出，日本一再向20国集团(G20)承诺，将在2015/16财年结束的五年时间内，把不含偿债支出的预算赤字减半。
该项报告初稿说，财政纪律对于维护央行信誉至关重要，以免外界担心日本央行庞大的购债计画是给政府一张支出无上限的空白支票。
这类呼吁重视财政改革的警示，反映出财务省及日本央行长期以来所持的立场。
该小组在月底将报告提给麻生太郎之前，这份31页报告内容初稿仍可能有变动。这份报告将作为夏季提出的政府中期财政改革计划基础。(完)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。