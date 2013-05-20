更新版-独家新闻：日本财务省顾问小组警告需处理债务问题

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路透东京5月20日 - 根据路透周一获知的报告初稿内容，日本政府一顾问小组警告，绝对无法保证国内投资人将持续买进日本公债，称公债收益率大涨可能危及长期成长前景。

这项来自财务大臣麻生太郎的顾问小组所发出的警告，正值敏感时机--公债市场剧烈波动且价格下滑，凸显出安倍晋三政府取舍平衡的难度。

“金融交易已日趋全球化，投资人拥有相当大的海外投资自由，所以绝对无法保证国内资金会投向购买日债，”该小组报告初稿称。“日本公债的的一个重要条件，是继续获得市场信赖视为安全资产。”

这项由日本财政制度审议会草拟的31页初稿指出，日本一再向20国集团(G20)承诺，将在2015/16财年结束的五年时间内，把不含偿债支出的预算赤字减半。

该项报告初稿说，财政纪律对于维护央行信誉至关重要，以免外界担心日本央行庞大的购债计画是给政府一张支出无上限的空白支票。

这类呼吁重视财政改革的警示，反映出财务省及日本央行长期以来所持的立场。