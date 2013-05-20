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市场报道 | 2013年 5月 20日 星期一 21:41 BJT

美国股市：开盘下跌，股市连升四周后投资者等待进一步催化因素

路透纽约5月20日 - 美国股市周一开盘下跌，因在美国主要股指上周五连续四周上涨后，投资者寻找能推动市场的刺激因素。

道琼工业指数 盘初跌14.90点或0.10%，至15,339.50点。标准普尔500指数 下跌1.84点或0.11%，报1,665.63点。Nasdaq指数 下跌7.17点或0.21%，报3,491.79点。(完)
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