版本:
中国
债券 | 2013年 5月 20日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.045%，投标倍数为4.54

路透华盛顿5月20日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.045 中值 0.035 低值 0.020 投资 0.046 价格 99.988625 高值得标比率 50.35% 投标倍数 4.54 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,030,400 总投标 136,217,117,900 竞争性投标得标 29,413,027,400 非竞争性投标得标 487,003,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/05/23 到期日 2013/08/22 CUSIP码 9127957E5 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 利棣儿; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐